Epic Games nel metaverso? Registrato il marchio 'Epic Games Megaverse'

Come molte altre società di giochi, anche Epic Games è interessata al metaverso. In passato aveva annunciato che avrebbe investito 1 miliardo di dollari per accelerare la sua visione, combinando la sua proprietà intellettuale con le nuove tecnologie per creare innovative esperienze sociali. Finora non avevamo un nome per il metaverso di Epic ma un marchio registrato di recente potrebbe indicarci la giusta direzione.

Il marchio si chiamerebbe "Epic Games Megaverse". Leggendo la sua descrizione vediamo che contiene un enorme elenco di prodotti e servizi, sebbene la maggior parte di essi sembri alquanto generica.

Epic Games ha anche investito in Spire Animation Studios, che ha lavorato in film d'animazione come Dragon Trainer, Cars 2, The Lego Batman Movie e Ratatouille. Entrambi lavoreranno insieme per integrare Unreal Engine nello stack tecnologico di animazione delle funzionalità di Spire, fornendo a Spire gli strumenti necessari per creare mondi ed esperienze per il Metaverso.

"Il talentuoso team di Spire ha decenni di esperienza e il loro lavoro ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con una narrazione sincera e personaggi stimolanti", ha affermato Kim Libreri, CTO di Epic. "Sono all'avanguardia nell'animazione e insieme spingeremo lo stato dell'arte nell'intrattenimento metaverso".

