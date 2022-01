Epic Games Store nel 2021 ha numeri migliori ma i giochi in regalo sembrano ancora l'unico vero 'motore' di crescita

Epic Games Store in questi anni si è evoluto sempre di più, offrendo agli utenti una vasta selezione di titoli da acquistare e una serie di offerte interessanti, tra cui la possibilità di riscattare giochi gratis. Ma finanziariamente come sta andando?

L'ultimo report annuale di Epic Games riporta che il negozio digitale è cresciuto nel 2021, passando dai 160 milioni di utenti alla fine del 2020 ai 194 milioni nel 2021. Gli utenti attivi mensili hanno raggiunto i 62 milioni a dicembre e la spesa complessiva è stata di 840 milioni di dollari rispetto ai 700 milioni di dollari del 2020.

Anche se c'è stata una crescita modesta, andando più a fondo nelle statistiche si scopre che, anche se Epic Games ha incassato 840 milioni di dollari in totale, solo 300 milioni provenivano da giochi third party, con il launcher di Epic Games che viene utilizzato prettamente per Fortnite. Il negozio tuttavia ha registrato un incredibile record: 765 milioni di giochi gratuiti settimanali sono stati scaricati attraverso il launcher nel 2021.

Cosa dobbiamo quindi aspettarci nel 2022? Epic lancerà i propri strumenti di autopubblicazione, che dovrebbero aumentare notevolmente la libreria EGS. Per quanto riguarda i consumatori, continueranno ad esserci giochi gratuiti e verranno implementate ulteriori funzionalità legate al profilo del giocatore.

Fonte: Wccftech