Epic Games Store raggiunge i 500 milioni di account registrati

Epic Games ha annunciato che ora su Epic Games Store sono presenti oltre 500 milioni di account. È una pietra miliare notevole poiché Epic continua a costruire l'Epic Games Store come concorrente di Steam e ad attirare nuovi giocatori per titoli come Fortnite e Rocket League.

Epic non ha condiviso ulteriori dettagli su quei 500 milioni, tuttavia, quindi non è chiaro quanti di questi account rappresentino segmenti come persone che giocano solo ai giochi di Epic (come Fortnite) o coloro che hanno utilizzato solo il negozio di Epic.

Da quando il negozio è stato lanciato nel dicembre 2018, l'azienda ha investito un'enorme quantità di risorse per far crescere il suo negozio di giochi per PC e, quindi, convincere più persone a registrarsi per gli account. Tra questi ricordiamo non solo i buoni sconto offerti, ma anche la possibilità di ottenere un gioco gratuito alla settimana.

La società ha inoltre dichiarato di aver visto sempre di più l'uso dei suoi strumenti di sviluppo Unreal Engine; la società ha annunciato che il 48% dei "giochi di nuova generazione annunciati" sono stati costruiti sulla piattaforma.

Fonte: VentureBeat