Epic Games Store: rivelato il gioco gratuito disponibile dalla prossima settimana

Dopo Cities: Skylines, disponibile da oggi e fino alle 16:59 del 17 marzo su Epic Games Store, sarà il turno di In Sound Mind, horror psicologico che ha saputo sorprendere, ritagliandosi un piccolo importante spazio all'interno del genere.

Nonostante una virata secca verso l'action a un certo punto, In Sound Mind riesca a regalare momenti di alta tensione soprattutto grazie a una narrazione con risvolti davvero interessanti e capaci di incollare il giocatore allo schermo. Dalla prossima settimana dunque, ogni momento è buono per dargli un'occhiata.

"In Sound Mind è un horror psicologico fantastico in prima persona con enigmi frenetici, incredibili battaglie contro i boss e le musiche originali di The Living Tombstone. Esplora e combatti all'interno di una serie di ricordi inquietanti mentre ti addentri nei meccanismi interni dell'unico posto in cui trovare una via di fuga sembra impossibile: la tua mente."

Oltre che su PC, In Sound Mind è comunque disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

