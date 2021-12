Epic Games Store in un leak che svela tutti i prossimi giochi gratuiti

Epic Games Store ha ancora qualche giorno per lanciare tutti i titoli gratuiti delle vacanze invernali e ora sembra che i giocatori possano vedere in anticipo cosa c'è in serbo per loro.

La corsa di due settimane di giochi giornalieri gratuiti di Epic Games Store sta per concludersi, con solo quattro titoli rimasti mentre si avvicina il 30 dicembre 2021.

Epic rivela giornalmente i giochi gratis, ma ci sono alcuni utenti che sembrano conoscerli in anticipo. Dealabs, ad esempio, ha ottenuto e fornito informazioni corrette ogni giorno.

Al momento, Control è gratuito su EGS (e lo sarà fino alle 17 di oggi), in linea con le affermazioni del leak.

Questa volta, è l'utente maaboo a rivelare i possibili titoli gratis:

27 dicembre - Mages of Mystralia

28 dicembre - Moving Out

29 dicembre - Salt and Sanctuary

30 dicembre - la trilogia di Tomb Raider

Tenete presente che billbil-kun è il vero leaker verificato finora attraverso i primi annunci e che ora ha confermato le rivelazioni del 27, 28 e 29 dicembre precedentemente pubblicate da maaboo.

Il leaker originale non è ancora sicuro del 30 dicembre, ma se tre elementi su quattro nell'elenco sono corretti, è molto probabile che la trilogia di Tomb Raider sia ciò che otterremo nell'ultimo giorno di regali su EGS.

Fonte: Altchar.