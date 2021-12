Epic Games Store regalerà 15 giochi gratuiti per Natale a cominciare da Shenmue III per un rumor

Secondo quanto riferito, l'Epic Games Store regalerà 15 giochi alla fine di questo mese, con un set di titoli che verrà offerto gratuitamente ogni giorno dal 16 al 30 dicembre. Questo secondo l'utente di Dealabs Billbill-Kun, che ha correttamente divulgato le line-up di PS Plus per settembre, ottobre, novembre e dicembre, oltre ai titoli Xbox Live Games with Gold di dicembre.

Il rumor sostiene che la promozione inizierà con una copia gratuita di Shenmue 3 il 16; lo stesso giorno Epic Games Store dovrebbe lanciare una vendita di fine anno che durerà fino al 6 gennaio. I primi 14 giochi in palio saranno disponibili per un solo giorno, mentre il 15° titolo gratuito sarà disponibile per una settimana, come al solito.

Se accurato, l'omaggio seguirà un formato simile alle promozioni natalizie che Epic Games Store ha eseguito negli ultimi due anni. Epic Games Store ha regalato 15 giochi nel periodo natalizio 2020 e 12 giochi gratuiti nel periodo natalizio 2019, perciò non sarebbe una novità.

Ricordiamo che fino ad oggi pomeriggio alle 17 sarete in grado di ottenere gratuitamente Dead By Daylight e While True: learn().

Fonte: Wccftech