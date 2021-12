Epic Games Store rivede al ribasso le previsioni sui guadagni

In rete sono spuntati alcuni nuovi documenti del tribunale che fanno parte della causa "Apple vs Epic Games". Come riportato da un utente Reddit, ci sono molti nuovi file, ma la maggior parte non contengono informazioni troppo interessanti.

Tuttavia, questo file trapelato contiene aggiornamenti per quanto riguarda le informazioni finanziarie di Epic Games Store.

Il file proviene da una riunione strategica che ha avuto luogo nel giugno 2020 e, alla pagina 8 del documento, ci sono il vecchio e il nuovo modello di entrate.

Ebbene, da quanto emerso, Epic Games Store sta rivedendo al ribasso le sue previsioni sui guadagni.

Per le entrate dello store sono state apportate le seguenti modifiche fino al 2024:

2019: 213m >233m

2020: 401m > 358m

2021: 547m > 574m

2022: 744m > 658m

2023: 1004m > 748m

2024: 1177m > 838m

Con la sola eccezione del 2021, tutti i numeri delle proiezioni future sono stati rivisti al ribasso, in modo abbastanza significativo per il 2023 e il 2024. Se, originariamente nell'incontro finanziario di giugno 2020, Epic Games si aspettava che EGS diventasse redditizio entro il 2024, nuove proiezioni spingono questo momento in avanti nel futuro.

Fonte: Reddit.