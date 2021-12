Epic Games Store, Rocket League e altri siti sono down in questo momento

Epic Games Store sta attualmente riscontrando problemi di accesso, libreria e acquisto a causa di una più ampia interruzione di Internet. Altri servizi interessati noti includono Asana e Slack, oltre che a giochi come ad esempio Rocket League.

Questa interruzione arriva appena una settimana dopo che un altro problema legato ad Amazon Web Services ha interessato Twitch, PSN, Xbox Live e altro. Sembra che anche questa volta Amazon sia responsabile di questo ultimo sconvolgimento.

Questa è la seconda interruzione causata da un errore di Amazon Web Services in appena una settimana. Mostra quanto sia davvero fragile l'infrastruttura di Internet, poiché un servizio inattivo può avere un effetto a catena che interrompe molti altri.

We are monitoring the situation and we will update you when the issue is resolved. — Epic Games Store (@EpicGames) December 22, 2021

Per adesso come potete vedere Epic Games sta monitorando la situazione, aggiornando i giocatori e gli utenti una volta che questo problema verrà risolto.

