Epic Games vs Apple: 35 stati USA intentano una causa antitrust a sostegno dei creatori di Fortnite

Epic Games non rinuncia al suo caso contro Apple e il suo app store, perché sebbene un giudice abbia ritenuto che il predominio del mercato delle app dell'azienda non violi la legge antitrust degli Stati Uniti, questa decisione si basava su un'analisi errata e dovrebbe essere revocata, secondo 35 stati USA.

Il supporto di un gruppo bipartisan di procuratori generali è significativo per lo sviluppatore di Fortnite, poiché la sentenza del giudice aveva lasciato intatto il modello di business dell'App Store, che addebita ai creatori di app una commissione per ogni transazione. Oltre a questo gruppo di politici, la società di videogiochi ha ottenuto il sostegno di 38 professori di diritto, economia, affari, un gruppo di difesa dei consumatori, un'organizzazione per le libertà civili e Microsoft, mentre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha osservato che la sentenza era viziata, ma non si è pronunciata a favore di alcun attore.

"Siamo ottimisti sul fatto che la sentenza sarà confermata in appello e che la sfida di Epic fallirà. Rimaniamo impegnati a garantire che l'App Store sia un mercato sicuro e affidabile per i consumatori e una straordinaria opportunità per gli sviluppatori", ha affermato Apple in una nota.

A settembre, quando la causa tra Epic e Apple è giunta a una risoluzione, il giudice distrettuale statunitense Yvonne Gonzalez Rogers ha respinto le affermazioni secondo cui l'App Store opera come monopolio, ha rifiutato la necessità di app store di terze parti e non è riuscita a costringere l'azienda a ridurre le tasse che addebita agli sviluppatori.

Epic ha presentato ricorso contro la decisione, mentre Apple ha affermato che non consentirà a Fortnite di tornare sulle sue piattaforme fino a quando la sentenza del giudice non sarà stata finalizzata.

Fonte: GamesIndustry