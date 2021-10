eSport: FaZe Clan entra in borsa con una valutazione iniziale di $1 miliardo

FaZe Clan ha annunciato la più grande notizia della sua storia ai suoi fan. Il team di eSport statunitense, che è tra i migliori al mondo, ha fatto la sua quotazione ufficiale sul NASDAQ. È la seconda borsa valori più importante degli Stati Uniti, dietro la famosa Borsa di New York.

Ciò è stato reso possibile attraverso una fusione aziendale con la società di acquisizione B. Riley Principal, una società di investimenti finanziari. In un post sul loro sito, FaZe Clan ha parlato di questa straordinaria nuova avventura e ha discusso le ragioni di questo approccio piuttosto sorprendente. Il direttore del clan FaZe Lee Trink afferma:

"Nella nostra breve storia, siamo cresciuti da un generatore di contenuti dirompente a uno dei franchise di eSport più decorati e di successo al mondo, e ora a uno dei marchi più riconosciuti e affidabili più seguiti dalle generazioni più giovani in tutto il mondo. Crediamo che FaZe Clan stia emergendo come la voce della cultura giovanile, un marchio che si trova al crocevia tra creazione di contenuti, giochi, intrattenimento e stile di vita nel mondo digitale. Questa transazione ci fornirà capitale e accesso ai mercati pubblici, il che ci aiuterà ad accelerare l'espansione della nostra strategia multipiattaforma e di monetizzazione".

For you, the fans.



L'ensemble americano di eSports, fondato nel 2010, diventerà pubblico attraverso una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ed è proprio questa manovra che fa storcere il naso ad alcuni. Secondo il Wall Street Journal una SPAC è una società di comodo che raccoglie fondi e inizia a negoziare in borsa per fondersi con una società privata e renderla pubblica. La società privata sostituisce quindi la SPAC in borsa. Gli accordi SPAC sono esplosi nell'ultimo anno, in parte perché consentono a startup come FaZe Clan di fare proiezioni di business che non sono consentite nelle tradizionali offerte pubbliche iniziali.

Da un po' di tempo il mercato si interroga su queste SPAC, sottolineando come siano delle "bolle pronte a scoppiare" in quanto questo genere di accordi non sembra essere sostenibile a medio e lungo termine. Non resta quindi che seguire lo sviluppo e l'andamento di FaZe Clan in borsa nei prossimi mesi.

Fonte: Kotaku