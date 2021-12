eSport: in Giappone sta per aprire un vero e proprio liceo per gamer!

In Giappone, esattamente ad aprile, verrà aperta la prima scuola per giocatori che vogliono entrare nel mondo degli eSport. La scuola si chiamerà eSports Koutou Gakuin e a questo indirizzo è possibile farsi una prima idea di ciò che offrirà agli studenti.

Supportata dalla società di telecomunicazioni NTT e dalla squadra eSport di proprietà della società calcistica Tokyo Verdy, questa nuova scuola si troverà a Shibuya. La scuola superiore è dotata di 40 PC da gioco, con Intel Core i7-11700 e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3070. Attualmente non c'è ancora una lista di giochi che verranno utilizzati, ma i generi variano da FPS a sparatutto in terza persona fino ai MOBA.

Gli insegnati saranno giocatori di eSport che forniranno così la loro esperienza a chi vuole diventare un pro-player. Non ci saranno solo i videogiochi da "studiare" ma ci saranno anche le materie standard delle altre scuole giapponesi. Il sito web del liceo stila una serie di carriere per chi si dilplimerà, tra cui virtual realità creator, sceneggiatore per giochi, designer 3D, creatori di effetti speciali e programmatore. Non mancheranno ovviamente le carriere da streamer o da pro-player.

A gennaio la scuola terrà una specie di open day in modo da mostrare ai futuri giocatori quali sono le attività: attualmente non si sa ancora nulla invece sul prezzo e la retta scolastica.

Fonte: Kotaku