Eternal Darkness ritornerà? Nightdive Studios vuole lavorare ad un remaster ma Nintendo è riluttante

Nightdive Studios si è fatto un nome recuperando grandi classici dei videogiochi e rilanciandoli con versioni rimasterizzate che rispettano il più possibile il lavoro originale rendendoli compatibili con le piattaforme moderne.

Stephen Kick, CEO dell'azienda, ha postato un paio di tweet sul suo account Twitter personale rivelando di aver intrattenuto colloqui con Nintendo per rilanciare alcuni dei suoi titoli classici. Tuttavia, la società nipponica sembra essere riluttante a collaborare con studi esterni per questo tipo di progetti.

Secondo quanto riportato, Stephen Kick ha dichiarato che la sua priorità numero uno sarebbe quella di recuperare Eternal Darkness, un gioco horror sviluppato da Silicon Knights in esclusiva per Nintendo Game Cube. I diritti su questo titolo sono stati rinnovati da Nintendo in diverse occasioni, l'ultima di cui siamo a conoscenza risale al 2020, ma non hanno mai pubblicato una versione giocabile su piattaforme moderne come Nintendo Switch.

Eternal Darkness is #1 on my list BTW. — Stephen *PowerSteve EX* Kick (@pripyatbeast) February 16, 2022

"Negli anni abbiamo discusso con Nintendo sulla rimasterizzazione di molti dei loro giochi e sono sempre riluttanti a lavorare con sviluppatori di terze parti", spiega il CEO nel suo tweet, aggiungendo: "Anche se Nightdive Studios ha rilasciato alcuni dei primi giochi per Nintendo 64 sulla sua piattaforma", dice, riferendosi a titoli come Shadow Man Remaster. Nintendo dirà il fatidico sì prima o poi? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: GamingBolt