In Europa è nato il primo computer quantistico con più di 5.000 Qubit

L'Agenzia federale tedesca per gli affari economici e gli investimenti ha annunciato che il Centro di ricerca Jülich in Germania ha recentemente lanciato un computer quantistico con oltre 5.000 qubit. Come il primo computer quantistico d'Europa con più di 5.000 qubit, è una pietra miliare nello sviluppo dei computer quantistici in Europa, secondo il centro.

Questo super computer quantistico è una cooperazione congiunta tra il Jülich Supercomputing Center (JSC) e D-Wave Systems, uno dei principali fornitori di sistemi di calcolo quantistico. Il nuovo sistema si trova a Jülich e in futuro lavorerà a stretto contatto con il supercomputer JSC. Il computer quantistico fa parte della Jülich Quantum Computing User Infrastructure (JUNIQ in breve). Dall'autunno 2019, i ricercatori in Germania e in Europa hanno avuto accesso a vari sistemi quantistici. Tra questi, il governo statale della Renania settentrionale-Vestfalia e il Ministero federale dell'istruzione e della ricerca hanno fornito ciascuno 5 milioni di euro di finanziamenti per sostenere lo sviluppo di JUNIQ.

Il nuovo sistema quantistico Advantage è il primo al mondo situato al di fuori del paese di origine dell'azienda, il Canada. "Utilizziamo il sistema direttamente qui a Jülich. Questo ci dà l'opportunità di integrarlo strettamente con la nostra infrastruttura di supercalcolo", spiega il prof. Kristel Michielsen, un pioniere del calcolo quantistico e capo del gruppo di elaborazione delle informazioni quantistiche presso JSC.

Questi computer aiuteranno a risolvere i problemi di ottimizzazione, compreso il controllo efficiente dei flussi di traffico e la formazione di reti neurali per applicazioni di intelligenza artificiale. D-Wave è un produttore leader di tali sistemi quantistici. Le prime applicazioni quantistiche sono state sviluppate in una vasta gamma di aree come la modellazione finanziaria, la pianificazione del volo, la simulazione della chimica quantistica, l'ingegneria automobilistica, l'assistenza sanitaria, la logistica e altro ancora.

