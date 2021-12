Everspace 2 introdurrà nuove missioni, fazioni e molto altro nel 2022

Everspace 2 di Rockfish Games ha fatto progressi significativi dal lancio su Steam in Early Access quest'anno, ma c'è ancora di più in arrivo.

In una nuova roadmap per il 2022, lo sviluppatore ha delineato tutti i nuovi contenuti in arrivo il prossimo anno confermando la V1.0 per il lancio all'inizio del 2023. La prima novità è Rogue's Debut, che verrà lanciato nella primavera del 2022 e introduce il Light Fighter Rogue come nuova sottoclasse.

Sono in arrivo anche nuove missioni principali e secondarie con doppiaggio, nuovo equipaggiamento, miglioramento del crafting e raccolta di risorse e un aumento del numero massimo di giocatori. Ci sarà anche supporto per l'interfaccia utente e la lingua del testo in italiano, spagnolo, portoghese brasiliano e molto altro. Nell'estate 2022 arriverà Drake: Gang Wars, che porta il nuovo sistema Drake con tre fazioni in guerra, nuove attività, un nuovo companion e ancora più missioni secondarie con doppiaggio.

L'autunno 2022 vedrà l'uscita di Ancient Rifts che aggiunge una nuova sfida end-game con ricompense per equipaggiamento leggendario. Potete aspettarvi anche ulteriori nuove attività e mini-missioni insieme a un aumento del livello massimo del giocatore. .

Questa versione finale coinciderà anche con l'uscita del gioco su console PlayStation e Xbox.

Fonte: Gamingbolt.