Everwild e Alien: Isolation? Il lead designer dell'horror entra in Rare

Di Everwild, nuovo gioco di Rare, si sa praticamente poco o nulla, ma nei mesi che ci separano dal suo lancio possiamo scoprire maggiori dettagli sul suo processo di sviluppo. Questa settimana, un'altra mente creativa si è unita al progetto: Gary Napper, che è stato il lead designer dell'acclamato Alien: Isolation.

Napper è entrato a far parte dello staff di Rare nel ruolo di Design Director. "Felice di annunciare che oggi sono entrato a far parte di Rare come Design Director per Everwild", ha confermato Napper su Twitter. "Voglio davvero fare cose incredibili assieme al team e a tutto lo studio".

Ovviamente, non ha condiviso nessuno dei dettagli sul tanto atteso titolo. Il progetto sarebbe stato in sviluppo per 5 anni, passando per molte mani. Napper è l'ultimo nome entrato a far parte del team di sviluppo e arriva proprio dopo che il precedente direttore creativo ha lasciato il suo incarico. Queste difficoltà hanno fatto sembrare sempre più distante l'uscita di Everwild: insieme a Perfect Dark e al nuovo Fable, si dice che il suo debutto sia lontano ancora diversi anni.

Thrilled to announce that today I joined @RareLtd as Design Director on Everwild. Really looking forward to making some amazing things with this incredible team and studio. — XopsX (@xopsx) November 29, 2021

Vi ricordiamo che Everwild debutterà su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

