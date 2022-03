Everwild di Rare e Xbox avrà 'un mondo multiplayer su larga scala' e 'sistemi di intelligenza artificiale avanzati'

L'insider Klobrille ha riportato in un tweet alcune informazioni su Everwild di Rare.

Nello specifico, Jordan Bell, uno sviluppatore e programmatore al lavoro sul titolo, ha descritto sul suo profilo LinkedIn a cosa sta lavorando con Rare dal 2019 e l'insider ha riportato quanto emerso su Twitter.

Bell scrive di essere al lavoro su Everwild dal 2019 e si è occupato delle basi cu cui poggia l'esperienza principale. Dal profilo, inoltre, apprendiamo che il team sta usando Unreal Engine 4 e C++ e che lo studio si sta focalizzando su "iterazioni rapide e su test automatizzati per creare un mondo multiplayer su larga scala".

Oltre a questo, Bell ha lavorato anche a sistemi di intelligenza artificiale avanzati per il gioco.

"Everwild sembra offrire un "mondo multiplayer su larga scala" e "sistemi di intelligenza artificiale estesi"", scrive klobrille su Twitter.

"Fondamentalmente lo sapevamo già, ma è comunque positivo leggere qualcosa sul gioco. Alla fine del 2020, Gregg Mayles è diventato il direttore creativo di Everwild".

Probabilmente, molti di voi saranno d'accordo con Klobrille. E' positivo sapere qualcosa sul gioco, soprattutto dopo i rumor emersi sul finire del 2021, che parlavano di alcuni problemi nello sviluppo di Everwild.

