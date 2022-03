Everwild è ancora vivo. Il titolo di Rare ha una nuova senior game designer

Arrivano notizie incoraggianti per quanto riguarda lo sviluppo di Everwild, la nuova IP di Rare, ovvero lo studio di Sea of Thieves.

Sul finire dello scorso anno, Jeff Grubb ha parlato del gioco dicendo che il progetto aveva dei seri problemi di sviluppo. Rivelato nel 2019 con un trailer in CGI, Everwild è risultato spettacolare con uno stile artistico straordinario e un concept interessante, tuttavia sappiamo ben poco del gioco.

Anche ad oggi abbiamo poche informazioni, ma il tweet della nuova senior game designer Elizabeth Simoens suggerisce che i lavori su Everwild stanno proseguendo.

"Fine della prima settimana nel mio nuovo ruolo!", ha scritto Simoens su Twitter. "A cosa sto lavorando? Bene, ora sto lavorando su Everwild presso Rare come senior game designer! E sono molto emozionata".

end of the first week in my new role! and it's as amazing as I was hoping



what is it? well, I'm now working on #Everwild at @RareLtd as a senior game designer! and I am so excited ? pic.twitter.com/25wxpmotp3 — ziz (@zizmakesgames) March 11, 2022

Al momento, non c'è una data di uscita ufficiale per Everwild e alcuni report hanno suggerito un lancio nel 2024.

