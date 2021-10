Everwild di Rare in crisi, reboot e sviluppo travagliato? Parla Matt Booty, capo di Xbox Game Studios

Dopo un debutto in salita e di certo non riuscito a pieno, Sea of Thieves ha saputo rialzarsi trasformandosi in un'esperienza davvero peculiare e molto amata nel panorama videoludico come dimostrano i 25 milioni di giocatori annunciati recentemente. Anche per questo motivo la curiosità nei confronti del nuovo progetto di Rare è parecchia ma al di là dei due trailer pubblicati finora Everwild rimane un grosso punto interrogativo.

Il grosso delle novità riguardanti il progetto sono state in larga parte poco edificanti tra la notizia dell'addio del creative director, Simon Woodroffe, e i rumor che indicavano reboot radicali nello sviluppo con la sensazione che la produzione non avesse una vera e propria direzione e potesse slittare addirittura al 2024.

D'altronde il gioco rimane quasi completamente un'incognita al di là del fatto che dovrebbe essere un'esperienza innovativa e condivisa all'interno di un mondo magico capace di regalarci una esperienza "unica e indimenticabile". Qual è la situazione del nuovo titolo di Rare? Ecco le parole di Matt Booty, capo di Xbox Game Studios e braccio destro di Phil Spencer.

"Per cosa è conosciuta Rare? È conosciuta per la creazione di nuove IP e per la creazione di mondi. Quando si guarda dall'esterno e si sentono parole come reset e ristrutturazione, si tratta probabilmente di parole più definite e più estreme rispetto a ciò che succede davvero quando un videogioco prende vita.

"Stanno semplicemente cercando di essere certi di avere tra le mani qualcosa di speciale. Abbiamo mostrato un assaggio del mondo di gioco, avete visto lo stile artistico scelto dal team ma vogliamo fare il meglio possibile".

Booty parla in sostanza di un progetto che sta semplicemente vivendo gli alti e bassi di un normalissimo sviluppo, un periodo fatto anche di tanti tentativi non riusciti e di dietrofront. Il capoccia degli Xbox Game Studios sa che comprensibilmente i fan vogliono novità su Everwild e spera di poterle condividere a brevissimo, quando Rare si sentirà pronta. Detto questo il gioco è stato annunciato due anni fa e ancora non si sa cosa effettivamente sia.

Come ammesso da Booty stesso, Xbox è indietro rispetto a PlayStation in termini di first-party e Xbox Game Pass ha indubbiamente bisogno di esclusive per funzionare al meglio e c'è bisogno anche del contributo di una incognita come Everwild.

Fonte: GameSpot