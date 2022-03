Everybody's Golf, i server verranno chiusi quest'anno

Everybody's Golf si prepara a chiudere i server entro la fine dell'anno, almeno per quanto riguarda l'online. Sony Interactive Entertainment ha annunciato che chiuderà tutti i servizi online per il suo titolo golfistico, ponendo purtroppo fine a tutte le modalità multiplayer.

"I server online per Everybody's Golf verranno chiusi il 30 settembre 2022", ha scritto lo sviluppatore sul sito ufficiale. "Tutte le funzionalità online (incluse le modalità multiplayer online) cesseranno in quella data. Potrete comunque giocare e godervi il ​​gioco in modalità offline per giocatore singolo".

Le modalità e le funzionalità che saranno rese inutilizzabili dal 1° ottobre includono Open Course Selection, Turf War, Tornei internazionali, tutte le pagine di visualizzazione delle classifiche e dei profili, classifiche e una selezione di premi specifici. Inoltre, i giocatori non saranno più in grado di ottenere trofei online.

Everybody's Golf, lanciato su PS4 nel lontano 2017, offre da tempo ai giocatori il golf a bassa intensità, conservando alcune delle abilità, la strategia e la geometria del gioco, mentre alleggerisce il tutto con graziosi modelli di personaggi, immagini colorate e una generale atmosfera di festa.

