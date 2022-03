Evil Dead The Game in un nuovo trailer con protagonista il Demone Kandariano

Poche saghe di film horror possono fare il salto nell'industria dei videogiochi con un mix così divertente di azione, terrore e, inoltre, con una componente multiplayer che calza a pennello, come Evil Dead: The Game, titolo sviluppato da Sabre Interactive.

Il poco che è stato mostrato del titolo indica già che si tratterà di un gioco che, soprattutto, sarà molto, molto divertente. Ora per la gioia di tutti coloro che attendevano informazioni, c'è un nuovissimo trailer.

Il canale ufficiale di Evil Dead: The Game ha quindi pubblicato un nuovo video incentrato sul villain, il cosiddetto Demone Kandariano, con la voce dello stesso Bruce Campbell che narra all'interno del video. Possiamo finalmente vedere l'altro lato, l'antagonista, e cosa possiamo fare ai nostri amati protagonisti in modo che non portino a termine la loro missione.

Evil Dead The Game sarà disponibile su PC e console dal 13 maggio.

Fonte: PSU