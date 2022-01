Evil Dead The Game rinviato ancora, lo splatter coop e PvP ha una nuova data d'uscita

Nonostante fosse davvero probabile un rilascio a Febbraio, Evil Dead: The Game è stato rinviato nuovamente, con una nuova data di uscita fissata al 13 maggio. Saber Interactive ha comunicato tramite Twitter il posticipo rassicurando i fan sulla buona riuscita del progetto e promettendo nuove informazioni nel corso di Febbraio.

"Il posticipo dà al nostro team il tempo che gli serve per mettere a posto le cose [...] ma non preoccupatevi, non dovrete aspettare molto per altre notizie: restate sintonizzati per avere informazioni sul preorder e un nuovo trailer a Febbraio!"

Hey Evil Dead fans!



When we set out to create a brand new game worthy of the Evil Dead franchise, we knew it had to be groovy as hell. In order to deliver the best possible experience, Evil Dead: The Game is now coming on May 13, 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT — EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) January 28, 2022

Evil Dead: The Game era già stato rinviato ad agosto, ma è bene che sia nello stato migliore possibile alla sua uscita, e come per ogni rinvio, utilizzare questo tempo per assicurarsi che lo sviluppo vada a buon fine è meglio che farlo uscire in preda alla fretta.

