Exoprimal coinvolge il producer di Dino Crisis ma i fan criticano l'annuncio del gioco

L'annuncio di Exoprimal la scorsa settimana ha visto Capcom tornare nel mondo dei dinosauri per la prima volta dal 2003, ma molti fan della serie Dino Crisis, a lungo inattiva, non hanno reagito bene al nuovo gioco.

Dino Crisis è apparso per la prima volta nel 1999, combinando lo spirito horror di Resident Evil con i dinosauri. La serie non vede un nuovo capitolo dal 2003, ma ha mantenuto un seguito di culto negli anni successivi. Quando lo State of Play della scorsa settimana ha mostrato un gioco Capcom con combattimenti contro dinosauri e un personaggio dai capelli rossi con una somiglianza con la protagonista di Dino Crisis, Regina, molti hanno pensato che l'attesa fosse finita.

La speranza, però, è stata delusa quando si è rivelato essere un gioco d'azione cooperativo apparentemente separato, Exoprimal. Nel subreddit di Dino Crisis, la risposta è stata tutt'altro che positiva.

Hiroyuki Kobayashi, produttore di Dino Crisis, ha annunciato di essere coinvolto nello sviluppo di Exoprimal su Twitter. Poco dopo il suo post, diversi utenti Twitter hanno risposto chiedendo a Kobayashi di rifare Dino Crisis o di pubblicare un sequel, invece di Exoprimal. Altri si sono spinti fino a dire che il gioco era in realtà un nuovo Dino Crisis: "non puoi convincermi che questo non era un gioco Dino Crisis ad un certo punto dello sviluppo", ha detto un utente su Reddit.

Altri sono rimasti più fiduciosi sulla base del coinvolgimento di Kobayashi. Alcuni fan credono che questo Exoprimal sia un banco di prova per testare l'interesse del pubblico verso un gioco basato sui dinosauri.

Non è chiaro quali siano i piani di Capcom, se ce ne sono, per Dino Crisis. Forse Exoprimal è in qualche modo pensato per essere collegato alla serie.

Exoprimal arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e Steam nel 2023.

Fonte: IGN.