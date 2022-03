Exoprimal è una nuova IP di Capcom per PS4 e PS5

Lo State of Play è iniziato con una novità, un gioco non ancora annunciato targato Capcom. Stiamo parlando di Exoprimal che nel primo trailer pubblicato per l'occasione ci mostra un mondo popolato da dinosauri che dovremo sconfiggere.

Come riporta PlayStation Blog si tratta di un nuovissimo gioco che pone squadre di cinque giocatori in exocorazze all'avanguardia contro implacabili orde dei più letali e potenti dinosauri della storia.

"È il 2043. Per ragioni sconosciute, dei vortici misteriosi hanno cominciato ad aprirsi, sguinzagliando sciami di dinosauri nel mondo. Siamo quindi in procinto di assistere a una violenta lotta per la sopravvivenza tra futuristici e coraggiosi exocombattenti, e feroci creature del passato desiderose di porre fine all'umanità" si legge nella descrizione del gioco.

Sempre attanagliati dai loro numerosi nemici, i gruppi di exocombattenti dovranno coordinarsi e selezionare strategiche combinazioni di esoscheletri per ribaltare i pronostici. Exoprimal si concentra sul multigiocatore cooperativo, con ogni exocorazza adatta a un compito preciso. Un esempio è l'exocorazza chiamata Roadblock, che non solo ha una struttura altamente corazzata, ma possiede anche uno scudo in grado di tenere a distanza centinaia di raptor e proteggere i propri commilitoni. Ogni esoscheletro è costruito appositamente per il gioco di squadra, e tutti presentano abilità e armi uniche e distintive del proprio ruolo.

Per quanto riguarda la tattica noon c'è una strategia o una composizione di squadra che possa coprire ogni possibile situazione. Potreste affrontare ogni tipo di situazione e un pantheon di preistorici nemici, quindi, aspettatevi l'inaspettato. Ed è qui che entra in campo la capacità di adattare l'esoscheletro alle fasi di gioco. I giocatori possono cambiare exocorazza in ogni frangente durante una missione, permettendo alle squadre di aggiustare al volo la propria composizione o di provare nuove strategie.

Exoprimal sarà disponibile nel 2023 su PlayStation 4 e PlayStation 5.