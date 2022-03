Exoprimal vede la partecipazione del producer di Dino Crisis

Hiroyuki Kobayashi, il producer originale di Dino Crisis, Dino Crisis 2 e 3, è coinvolto in Exoprimal. Uno dei maggiori punti di discussione dell'ultimo State of Play di PlayStation è stata la rivelazione di Exoprimal di Capcom. Dal momento in cui sono stati mostrati i dinosauri e il logo Capcom è apparso, i fan di Dino Crisis hanno iniziato a entusiasmarsi, solo per scoprire che si tratta di una IP nuova di zecca.

Sebbene le somiglianze con Dino Crisis potessero sembrare a livello superficiale dal reveal trailer, si scopre che ha qualcosa in comune con l'ex serie di dinosauri di Capcom di quanto sapevamo in precedenza. Come notato dall'utente di ResetEra Jawmuncher, Hiroyuki Kobayashi ha twittato un elenco di giochi in cui è stato coinvolto, inclusi titoli come Resident Evil, Dino Crisis e Sengoku Basara. E, accanto a quei giochi, proprio in fondo, c'è Exoprimal.

Il coinvolgimento di Kobayashi in Exoprimal non è stato ancora annunciato, ma ha senso considerando che ha lavorato su molti dei giochi più recenti di Capcom. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Non è chiaro dal post su Twitter quale sarà esattamente il coinvolgimento di Kobayashi con Exoprimal. Il gioco dovrebbe uscire nel 2023 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: ResetEra