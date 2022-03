Exoprimal scambiato dai fan per Dino Crisis per la presenza di un personaggio dai capelli rossi

L'ultimo State of Play di Sony ha caratterizzato una serie di nuove rivelazioni di giochi, principalmente da editori giapponesi. Tutto è iniziato con il reveal di un nuovo gioco chiamato Exoprimal, anche se sembra aver sconvolto alcuni membri della comunità di gioco.

Exoprimal è un nuovo gioco di Capcom che mescola elementi cooperativi e competitivi. La premessa di base è che il gioco è ambientato nel futuro, in cui le persone devono usare tute da mech per combattere i dinosauri che appaiono fuori dai portali. Nel trailer di Exoprimal, i fan possono vedere un numero assurdo di dinosauri sullo schermo contemporaneamente, per non parlare di alcune bestie che sono impressionanti per le loro dimensioni, tra cui un triceratopo furioso e un enorme T-Rex.

Al reveal in molti effettivamente hanno pensato si trattasse di un nuovo capitolo di Dino Crisis, soprattutto per un motivo particolare. Il personaggio femminile, uno di quelli che i giocatori potranno scegliere, ha i capelli praticamente uguali a Regina di Dino Crisis. Va da sé che i giocatori si sono in qualche modo sentiti "ingannati".

In effetti durante lo State of Play per qualche tempo l'hashtag #DinoCrisis è balzato tra le tendenze. Ad ogni modo, Exoprimal arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC nel 2023.

Fonte: The Gamer