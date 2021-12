Expeditions: Rome arriverà a gennaio, come annunciato dal nuovo trailer

Il nuovo strategico THQ Nordic, Expeditions: Rome, sta per arrivare: la data da segnare sul calendario è il 20 gennaio 2022, come esclusiva PC (Steam). Per l'occasione è stato rilasciato un nuovo trailer, che mostra diverse ambientazioni e il destino di Roma demandato alle scelte del giocatore. Una bella responsabilità.

"In Expeditions: Rome, eserciti la volontà di Roma attraverso le tue azioni sulla scena mondiale, dalle coste azzurre della Grecia alle profonde foreste della Gallia. Decidi come le persone vedranno te e Roma. Colpirai con un pugno di ferro o parlerai con una lingua d'argento? Abbraccerai l'eredità politica della Repubblica o scolpirai il tuo percorso mentre navighi nella complessa politica del Senato romano? Ogni scelta conta mentre decidi il destino della tua legione, dei tuoi intimi compagni e della stessa Roma".

In Expeditions: Rome avremo la possibilità di creare il nostro Legatus Romano, personalizzando aspetto e genere, ma far salire di livello ogni personaggio e scegliere abilità attive e passive adeguate creerà enormi opportunità tattiche. Legionari, tocca a voi.

