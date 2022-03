F-Zero X sta per arrivare su Nintendo Switch Online

Nintendo si è comportata piuttosto bene nell'era Switch nell'assicurarsi che molti dei loro franchise venissero utilizzati su questo sistema. Proprio nel 2022 ci sarà un remake/remaster di Advance Wars (che però è stato rinviato a data di destinarsi) e arriverà anche il prossimo titolo di Mario Strikers.

Ma un franchise che non è uscito su console da un po' di tempo (per quanto riguarda un nuovo titolo) è quello di F-Zero. Il frenetico gioco di corse ha portato una legione di fan ad amare tutti i capitoli che sono usciti. Per coloro che vogliono giocare a un gioco F-Zero, F-Zero X arriverà presto nel Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

F-Zero X è incentrato su corse futuristiche frenetiche in cui è fondamentale superare la concorrenza ed evitare danni. È dotato di 30 diversi piloti, comprese versioni aggiornate di classici come Blue Falcon. Insieme alla Grand Prix Cup, ci sono modalità come Death Race, Versus e Time Trial da conquistare su veicoli e piste nascosti.

F-Zero X sarà disponibile per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo dall'11 marzo.

Fonte: GameSpot