F1 2021 aggiornato alla versione 1.7 con attenzione particolare all'online

Dopo tanti anni, la Formula 1 riprende a darci grosse soddisfazioni, con una Ferrari che finalmente sembra aver azzeccato le scelte del nuovo cambio regolamentare, mostrandosi come seria candidata alla vittoria finale. La strada però è ancora lunga, forse anche per il videogioco dedicato: di F1 2022 infatti, ancora non sappiamo nulla, tralasciando qualche rumor che prevedono grossi cambiamenti alla formula. Staremo a vedere.

Nel frattempo però, chi ha voglia di Formula 1 può sempre dilettarsi con l'ottimo attuale capitolo. F1 2021 infatti si è rivelato essere uno dei migliori titoli del franchise, grazie anche all'interessante introduzione di Breaking Point, una modalità storia ispirata da quanto visto in Drive to Survive di Netflix. Nel frattempo, arriva anche un interessante aggiornamento, che porta il racing game alla versione 1.7:

È stato risolto un problema per cui se un giocatore si iscriveva durante il grace period di una sessione di qualifica, non era in grado di iniziare la gara.

Il punto del giro più veloce non viene più rimosso dopo aver modificato i risultati nei campionati.

Le penalità di griglia ora vengono correttamente riportate dalle sessioni nei campionati se vengono completate in tempi diversi.

Aggiunta la livrea bianca della Red Bull come opzione da usare sull'auto del giocatore.

Migliorato il comportamento dell'IA nelle sessioni quando si trovano nei giri con auto più veloci in avvicinamento.

Risolto un problema per cui la Victory VO potrebbe non suonare alla fine di una gara.

Risolto un problema di calibrazione con i pedali Fanatec CSL DD.

Risolto un problema per cui la schermata R&S completata o fallita appariva vuota.

Miglioramenti generali alla stabilità.

Varie correzioni minori.

