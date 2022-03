F1 Manager 2022, il gioco gestionale arriverà su PC e console: finestra di lancio, trailer e i primi dettagli

Lo studio dietro Jurassic World Evolution, Frontier Developments, ha annunciato il suo prossimo gioco, F1 Manager 2022, in uscita quest'estate. Come suggerisce il nome, questa simulazione gestionale porterà i giocatori nel profondo del mondo della Formula 1.

I giocatori cercheranno di guidare un team di ingegneri, piloti e fan alla gloria nella competizione annuale di corse. Il gioco promette una sfida sia per i nuovi fan della F1 che per i piloti irriducibili allo stesso modo, e ovviamente include tutti i marchi, i team e la qualità che ci si aspetterebbe da un titolo con licenza ufficiale.

Nel gioco sarete responsabili di tutti gli aspetti della squadra. Ciò include l'aggiornamento delle auto, assicurandovi che le vostre strutture di gara siano in perfetta forma oltre alle vostre finanze. Sarete responsabili dell'assunzione e del licenziamento di autisti e ingegneri, oltre a mantenere felici i primi soddisfacendo le loro richieste. Dovrete anche prendere quelle decisioni chiave durante una gara per assicurarvi che la vostra squadra riesca a vincere su tutti. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Il team di Frontier sta ovviamente lavorando con il team di Formula 1 per garantire l'autenticità. Il CEO David Braben ha dichiarato: "Abbiamo lavorato a stretto contatto con loro per offrire un'esperienza davvero autentica e ci hanno fornito un ampio accesso a tutti gli aspetti dello sport per consentirci di farlo. Riteniamo che questo sia l'inizio di qualcosa di speciale".

Attualmente F1 manager 2022 non ha ancora una data di uscita precisa, ma il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Sito Ufficiale