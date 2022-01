Fable 4 sembra ancora lontano dal lancio

Fable 4 è uno dei giochi più attesi in arrivo su Xbox e i fan attendono con impazienza ulteriori informazioni sulla sua uscita.

L'ultimo capitolo del franchise di Fable è stato annunciato qualche tempo fa ed è diventato rapidamente uno dei giochi più discussi. Tuttavia, dopo l'annuncio iniziale, non abbiamo sentito molto a riguardo, il che ha portato molti fan a chiedersi cosa devono aspettarsi.

Poco prima dell'E3 2021, una serie di voci affermavano che il gioco sarebbe stato presentato all'E3 2021. Il rumor proveniva da un ex concept artist che ha lavorato al gioco, tuttavia in seguito si è rivelata essere una voce di corridoio interpretata erroneamente e non abbiamo visto il gioco all'E3 2021.

Ora, la lead writer di Playground Games, Anna Megill, ha pubblicato un tweet affermando che gli sviluppatori stanno cercando un narrative designer per il loro prossimo gioco, che non è altro che Fable. Secondo l'annuncio di lavoro, il candidato ideale dovrebbe avere "un occhio creativo per i meccanismi e i sistemi di narrazione e una profonda comprensione dei requisiti interattivi della narrativa del gioco".

Narrative designers! Playground needs an ND with "a creative eye for storytelling mechanics & systems & a deep understanding of the interactive requirements of game narrative." Come work with me & my brilliant, funny team ? #GameWriting #GameDevJobshttps://t.co/ldWdBYAY1Q pic.twitter.com/XLtH5Sm9At — Anna Megill (@cynixy) January 11, 2022

Considerando il fatto che il ruolo richiede al candidato di scrivere trame, lore e progettare sistemi di dialogo, questo suggerisce che il gioco è ancora lontano dall'essere completato. Molti si aspettavano che avremmo potuto ottenere Fable 4 alla fine del 2022, ma l'annuncio di lavoro suggerisce che l'attesa sarà più lunga.

Fonte: Dualshockers.