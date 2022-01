Fable porta avanti i lavori e assume uno sviluppatore di Sea of Thieves e Blood and Truth

Microsoft ha motissimi giochi first party in fase di sviluppo e questo prima ancora che l'acquisizione di Activision Blizzard sia stata finalizzata.

Molti team riporteranno in vita alcuni dei franchise preferiti dai fan e uno di questi è un reboot di Fable, in fase di sviluppo presso Playground Games. Anche se al momento i dettagli ufficiali sul gioco rimangano piuttosto scarsi, abbiamo ricevuto un aggiornamento sul suo sviluppo.

Di recente, Toby Haynes, che fino a poco tempo fa era il lead character artist dei personaggi di Rare, ha annunciato su Twitter di essere entrato a far parte di Playground Games per lavorare al prossimo Fable.

As of tomorrow I will be starting a new chapter @WeArePlayground as Character Lead on a little game they are working on. #Fable #PlaygroundGames #XboxGameStudios #Xbox pic.twitter.com/5Uw3zbmPBy — Toby Hynes (@TheRedbranch) January 23, 2022

Con Rare, Hynes ha lavorato a Sea of ​​Thieves, così come a Everwild,. Prima di entrare a far parte di Rare nel 2020, Hynes è stato presso SIE London Studio per diversi anni, dove ha lavorato al titolo PSVR Blood and Truth.

Fable è in sviluppo da un po' di tempo, ma ci vorrà ancora un po' prima che venga finalmente lanciato. Rumor affermano che il gioco non uscirà fino al 2023.

Fonte: Gamingbolt.