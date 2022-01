Fable come Forza Horizon 5? L'insider Klobrille vorrebbe un mondo condiviso

Tra i titoli più attesi dagli utenti Xbox e PC figura, sicuramente, il nuovo Fable di Playground Games e, tra i giocatori in attesa, c'è anche un noto insider.

L'insider in questione è Klobrille che ha recentemente parlato del prossimo Fable dicendo che, nel nuovo capitolo, vorrebbe un mondo condiviso in stile Forza Horizon 5.

"Proprio come Forza Horizon (e anche Fable 3) spero che Fable avrà una sorta di mondo condiviso. Non per forza nella fasi come quest e dungeon, ma più che altro nelle città, in modo che possano funzionare da hub", ha detto l'insider.

"Andando in questi luoghi il giocatore potrebbe connettersi con altri giocatori, mostrare il suo equipaggiamento, trovare amici per affrontare insieme missioni e, in sostanza, potrebbe dare maggiore vitalità al mondo di gioco".

Certamente, sembra un'idea affascinante ma bisognerà attendere ancora per scoprire se Playground adotterà una struttura di questo tipo.

Al momento, Fable non ha ancora una data di uscita, ma sembra che arriverà il prossimo anno su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter.