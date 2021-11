Fable: l'esclusiva Xbox è in sviluppo da minimo quattro anni

Playground Games in questi giorni sta facendo parlare di sé per l'ottimo lavoro svolto sull'acclamato Forza Horizon 5 ma non dobbiamo dimenticare che la software house inglese è alle prese anche con un altro progetto molto importante come il reboot di Fable.

Del gioco vero e proprio non sappiamo quasi nulla e al di là del trailer d'annuncio che ha confermato un'impronta piuttosto umoristica, Xbox non ha condiviso altro materiale in questi anni. Oggi però abbiamo una piccola indicazione in più sui lavori che ci riconsegneranno la saga partorita dalla controversa mente di Peter Molyneux.

Celebrando su Twitter l'ennesimo anno all'interno di Playground Games, il lead engineer Tom Golton ha rivelato di essere al lavoro su Fable da 4 anni. Sappiamo quindi che l'esclusiva Xbox è in sviluppo da almeno quattro anni.

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd — Tom (@deltaflux) November 5, 2021

Il gioco non ha ancora una finestra di lancio e non ha mostrato nulla del gameplay o della storia che lo caratterizzerà. Uno sviluppo di almeno quattro anni, però, rende piuttosto credibile le dichiarazioni dell'insider e giornalista Jeff Grubb che aveva dichiarato che Fable sarebbe uscito nel 2023 insieme a Hellblade 2, Perfect Dark e Avowed.

Dopo aver dimostrato un innegabile talento nella creazione di grandi giochi di guida, Fable potrebbe consacrare definitivamente Playground Games come una delle migliori software house degli Xbox Game Studios.

Fonte: GamingBolt