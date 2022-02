Fable continua i lavori e Playground Games assume una ex producer di Lionhead

Lionhead Studios è stato il team di sviluppo che ha dato vita a Fable fino alla cancellazione di Fable Legends. Fortunatamente, lo sviluppatore di Forza Horizon, Playground Games, sta lavorando al reboot di Fable e il titolo vedrà la luce con l'aiuto di alcuni sviluppatori che hanno avuto esperienza con il franchise.

Uno di questi è Amie Loake, che di recente su Twitter ha confermato di essere entrata a far parte di Playground Games come produttore senior di Fable.

Loake ha fatto parte del team di Lionhead Studios per quasi tre anni, dal 2013 al 2016 e ha lavorato come software test engineer in Fable Anniversary e in un ruolo di produzione nel già citato Fable Legends. Più di recente, ha terminato un periodo di oltre cinque anni presso Sumo Digital.

I'm very happy to announce that next month I will be joining @WeArePlayground on the #Fable team as a Senior Producer! I'm so excited to be part of bringing this franchise, which is so close to my heart, to the new generation. I hope we can make my fellow Lions proud ?? pic.twitter.com/vashmy5qv0 — Amie (@Mrs_Spuddles) February 16, 2022

Fable è in sviluppo per Xbox Series X/S e PC. Non c'è ancora una data di uscita per il gioco, ma voci hanno indicato che potrebbe essere lanciato nel 2023.

Fonte: Gamingbolt.