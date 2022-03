Come molti di voi sapranno, il nuovo Fable è in sviluppo presso Playground Games, lo studio di Forza Horizon. Tuttavia, sembra che i lavori sul prossimo RPG stiano procedendo a rilento.

Ad affermarlo è Juan Fernández, un ex game designer di Playground Games che ha spiegato i motivi che stanno portando a un rallentamento dello sviluppo.

Secondo Fernández, il nuovo Fable starebbe incontrando problemi di sviluppo a causa della poca esperienza di Playground con gli RPG.

"Playground Games pubblica ogni due anni Forza Horizon, che ha più di 90 su Metacritic, ed è un gioco con una qualità incredibile", afferma lo sviluppatore in un'intervista con Vandal.

"Hanno preso il genere dei racing game e lo hanno dominato negli ultimi anni. Sanno cosa stanno facendo. Vogliono anche espandersi con qualcosa di diverso, ma non hanno le persone con la giusta conoscenza per realizzare il gameplay (di un RPG). In un open world, i controlli del personaggio e le azioni sono molto diverse da quelli di un gioco di corse. Bisogna anche realizzare animazioni, scripting, un sistema di quest. Muovere auto a 300 km orari richiede cose molto diverse dal camminare attraverso la campagna."

Juan Fernández aggiunge anche che, secondo lui, lo studio sta avendo una mentalità troppo ambiziosa per Fable: "gli action RPG open world sono molto difficili da realizzare, ci vuole molto tempo, molti sviluppatori e in Playground c'è la mentalità di fare di più con meno. Se per un Assassin's Creed servono 5000 persone a loro ne servono 150 o 200, se un gioco richiede 7 anni, a Fable ne servono 5. L'ambizione è positiva, ma bisogna essere realistici e a quanto ho visto lo sviluppo sta diventando più lungo."

