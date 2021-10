Fable finalmente novità in arrivo? Xbox suggerisce il grande annuncio ma all'improvviso smentisce tutto

Xbox Game Studios Publishing, la divisione di Xbox che pubblica giochi realizzati da studi di terze parti, ha anticipato una sorta di reveal in programma per oggi, 18 ottobre.

Il testo dell'annuncio di Microsoft, ora rimosso, suggeriva qualcosa di collegato a Fable.

"Siamo entusiasti di dare il via a qualcosa di speciale domani!". In un altro tweet, la società ha detto: "Lo chiameremmo il nostro Fable Anniversary, ma questo nome è già stato preso".

In seguito, però, è arrivata la smentita dell'account Twitter di Xbox Game Studios Publishing:

"Ci scusiamo per la confusione! Per domani non abbiamo notizie importanti sul gioco o informazioni su Fable".

Sorry for any confusion! We don't have any big game news tomorrow, or any info about @WeArePlayground's upcoming Fable game. — Xbox Game Studios Publishing (@XboxPublishing) October 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Lo sviluppatore di Forza Horizon 5 Playground Games sta attualmente lavorando a un nuovo gioco Fable, ma finora non abbiamo visto nulla oltre a un breve teaser trailer. Il franchise è stato creato da Peter Molyneux e Lionhead Studios prima che Microsoft chiudesse lo studio di gioco nel 2016.

Fonte: Gamespot.