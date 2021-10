Facebook nel solo 2021 spenderà almeno $10 miliardi per il suo metaverso

Facebook prevede di spendere almeno $10 miliardi quest'anno su Facebook Reality Labs, la sua divisione del metaverso incaricata di creare hardware, software e contenuti AR e VR.

"Siamo impegnati a dare vita a questa visione a lungo termine e prevediamo di aumentare i nostri investimenti per i prossimi anni", ha scritto la società nel suo comunicato sugli utili del terzo trimestre. Facebook vede AR e VR come fondamentali per "la prossima generazione di esperienze sociali online".

La divisione, che già produce il visore Oculus Quest e la linea di dispositivi di chiamata Portal, si sta chiaramente posizionando come la prossima grande novità all'interno di Facebook. Il CEO Mark Zuckerberg ha parlato senza sosta del metaverso negli ultimi mesi. E ora, Facebook ha affermato che inizierà a riportare guadagni specificamente per il suo segmento Reality Labs. È un segno per gli investitori che il business di Reality Labs è importante e dovrebbe essere giudicato separatamente da come valutano Facebook oggi.

È anche una mossa, forse, per distrarre da cos'altro sta succedendo oggi nei guadagni di Facebook. La società ha mancato le aspettative di fatturato di circa $1 miliardo, il che parla di alcune delle difficoltà dell'azienda in questo momento. Facebook incolpa una serie di fattori per questo: il COVID-19, l'economia e le recenti modifiche al monitoraggio degli annunci di Apple, qualcosa che abbiamo visto la scorsa settimana quando anche Snap ha riportato i suoi guadagni.

Sono state settimane difficili per Facebook. Una serie di storie sul Wall Street Journal ha svelato i passi falsi significativi dell'azienda, inclusi problemi di moderazione e preoccupazioni per la salute mentale degli utenti più giovani; l'informatore che ha fatto trapelare questi documenti ha poi testimoniato davanti al Congresso.

Ieri, durante una conference call con gli investitori, il CEO Mark Zuckerberg ha parlato con un tono di sfida per i documenti trapelati, affermando che facevano parte di uno "sforzo coordinato" per "dipingere un'immagine falsa della nostra azienda".

Fonte: The Verge.