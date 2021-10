Facebook potrebbe presto cambiare nome

Facebook sta pianificando di rinominare l'azienda con un nuovo nome per concentrarsi sulla costruzione del suo metaverso, secondo un report di The Verge.

Il CEO Mark Zuckerberg svelerà il nuovo nome alla conferenza annuale Connect del 28 ottobre, ma potrebbe annunciare il nuovo nome prima, come riportato da The Verge.

Facebook, che ha l'ambizione di essere conosciuto per qualcosa di più dei social media, ha annunciato domenica che prevede di reclutare 10.000 posti di lavoro in Europa per i prossimi cinque anni per aiutare a costruire il metaverso che l'azienda vede come una componente chiave del suo futuro.

La società ha anche annunciato un mese fa che Andre Bosworth, il capo dei dipartimenti AR e VR, sarà promosso a chief technology officer. Facebook ha già più di 10.000 dipendenti che costruiscono hardware di consumo come gli occhiali AR che secondo Zuckerberg saranno onnipresenti come gli smartphone.

A luglio, Zuckerberg ha affermato che il futuro di Facebook risiede nel metaverso virtuale, in cui gli utenti vivranno, lavoreranno e giocheranno.

Il rebranding arriva in un momento in cui Facebook sta affrontando critiche su una serie di scandali, tra cui una serie di documenti interni trapelati da un informatore, Frances Haugen, che ha testimoniato davanti al Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation. Facebook è ancora sotto il controllo antitrust da parte del governo degli Stati Uniti.

