Facebook ha appena scoperto che esiste un'altra società di nome Meta

Facebook Inc. ha appena cambiato nome, divenendo Meta, ma nel frattempo, c'era un'altra società con quel nome. Meta PC è infatti un'azienda che vende computer, laptop, tablet e software e i suoi fondatori Joe Darger e Zack Shutt si son già fatti sentire, sostenendo che il nome è già in uso da circa un anno, anche se depositato solo da poco tempo. Quanto? Non si sa.

Quel che è certo è che il nome Meta PC non è ancora stato concesso ma in ogni caso, i due fondatori sono disposti a cederlo a Zuckerberg per una piccola cifra: 20 milioni di dollari. Fortunatamente, il duo Darger e Shutt sa anche metterla sul ridere, approfittando ovviamente dell'inaspettato clamore mediatico, con meme e soprattutto un video, in cui dichiarano il nuovo nome della società: Facebook.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z — META PCs (@METAPCs) October 28, 2021

Ovviamente, essendo le società su sistemi di valutazione totalmente diversi, Meta di Zuckerberg non correrà alcun rischio tenendosi il bel nome nuovo e tutto ciò che ruoterà intorno al rinnovato brand.

