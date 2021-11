Facebook con il suo Metaverso 'non è la cosa migliore per l'umanità' per l'ex CEO di Google

Eric Schmidt, l'ex CEO di Google, fa notare che il Metaverso di Facebook non è certamente promettente. L'ex CEO ha espresso i suoi dubbi e le sue paure riguardo all'incertezza della tecnologia dell'intelligenza artificiale per gli umani. Schmidt, nel suo colloquio con il New York Times pochi giorni fa, ha enunciato le sue opinioni riguardo al progresso dell'intelligenza artificiale e al suo controllo su quasi tutto.

"Tutte le persone che parlano di metaversi parlano di mondi che sono più soddisfacenti del mondo attuale: sei più ricco, più bello, più interessante, più potente, più veloce", ha detto Schmidt al Times. "Quindi, in alcuni anni, le persone sceglieranno di trascorrere più tempo con gli occhiali nel metaverso. E chi deciderà le regole? Il mondo diventerà più digitale che fisico. E questa non è necessariamente la cosa migliore per la società umana".

Schmidt ha inoltre affermato di considerare l'intelligenza artificiale, che Meta utilizza per eseguire la maggior parte degli algoritmi delle sue piattaforme, come un "gigante, falso dio" che può creare relazioni malsane e parasociali. "Sarà ovunque", ha dichiarato. "Che aspetto ha un migliore amico abilitato all'intelligenza artificiale, specialmente per un bambino? Che aspetto ha la guerra abilitata all'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale percepisce aspetti della realtà che noi non percepiamo? È possibile che l'intelligenza artificiale veda cose che gli umani non possono comprendere?".

Schmidt non è l'unica persona che teme il futuro della tecnologia AI, ma anche diversi direttori di aziende tecnologiche lo hanno criticato aspramente. Allo stesso modo, Musk di Tesla non è convinto della sicurezza e dell'autenticità della tecnologia avanzata. Ricordiamo che la settimana scorsa Facebook ha annunciato che la piattaforma cambierà presto nome in Meta.

Fonte: Business Insider