Facebook è la peggior compagnia del 2021 secondo un sondaggio di Yahoo Finance

Ogni dicembre, Yahoo Finance seleziona una compagnia dell'anno basandosi sulla sua performance nel mercato e negli obiettivi raggiunti durante l'anno: nel 2021 la corona spetta a Microsoft, ma all'altro capo della classifica si trova un altro ben noto gigante americano: Facebook è la peggior compagnia del 2021.

Il sondaggio, che ha raccolto le risposte di più di 1500 persone, ha mostrato come Facebook abbia ricevuto il 50% di voti in più per il posto di peggior compagnia rispetto ad Alibaba, la piattaforma di e-commerce cinese. La gran parte delle motivazioni ruota attorno a delle preoccupazioni sulla censura, sulla privacy, e sull'impatto che ha Instagram sulla salute mentale.

Il fatto che Mark Zuckerberg abbia deciso di rinominare la compagnia in "Meta", il primo passo verso la creazione di un "Metaverso", un mondo interamente digitale, è stato visto dai più come un tentativo di distrarre dalla costante messa in esame della compagnia, e secondo alcuni partecipanti il tentativo ha avuto successo.

"Un rispondente ha detto che Facebook potrebbe redimersi ammettendo gli sbagli e scusandosi pubblicamente per ciò che ha fatto, e donando 'una parte non indifferente' dei suoi profitti a una fondazione per aiutare ad edulcorare i suoi danni. Mentre alcuni hanno visto il rebrand di Meta come un cinico tentativo di sviare la conversazione... altri erano eccitati dalle potenzialità di una nuova direzione che potrebbe essere interessante, oltre che qualcosa di diverso dal modello di social media in invecchiamento".

