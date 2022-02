Facebook ha perso $500 miliardi dopo il cambio di nome in Meta

Sono passati circa cinque mesi da quando Facebook ha rinominato la sua società madre in Meta e non è andato tutto liscio.

Aziende come Apple e Google hanno iniziato a includere modifiche alla privacy che stanno davvero ostacolando il modello di business di Meta, che traccia il maggior numero possibile di dati personali al fine di vendere. All'inizio di questo mese la società aveva già perso il 30% del valore della sua quota di mercato azionario e le cose stanno peggiorando.

Le misure sulla privacy di Apple e Google che consentono agli utenti di bloccare i tracker di Meta stanno chiaramente paralizzando le entrate dell'azienda. Ma ci sono ancora più ragioni per il calo di popolarità. Tra i gruppi demografici più giovani che preferiscono altre piattaforme come TikTok, Facebook e altre piattaforme Meta sono a malapena in grado di competere.

Secondo New York Mag, Meta ha perso $500 miliardi dal cambio di nome, anche se incolpare il nuovo nome probabilmente non è del tutto giusto. Sono gli altri cambiamenti che sono arrivati ​​​​con il nome, poiché Zuckerberg sembra guidare l'azienda in una direzione nuova e un po' strana. Il cambio di nome in Meta ha anche significato la nuova direzione dell'azienda con una forte attenzione al metaverso che ha lasciato molti utenti con grossi dubbi.

Abbiamo visto inquietanti presentazioni di mondi digitali e i giocatori in particolare non riescono a capire perché tutti questi mondi sembrano non esattamente eccezionali rispetto ai giochi moderni. È una mossa che ha lasciato molta insicurezza sul futuro di Meta e i risultati sono abbastanza chiari.

Insomma, stando a quanto emerso, il futuro di Meta e Facebook sembra incerto e bisognerà vedere più avanti come potrà sopravvivere la creatura di Zuckerberg.

Fonte: PCGamer.