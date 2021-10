Twitch domina ma Facebook supera YouTube nei livestream di videogiochi

La lotta per il secondo posto nello spazio dei livestream di videogiochi, dietro Twitch, è diventata molto più interessante.

In effetti, Facebook è riuscito a superare YouTube sia nelle ore di visualizzazione che di streaming nell'ultimo trimestre.

Da luglio a settembre 2021, StreamLabs riporta che Facebook Gaming ha registrato 17,1 milioni di ore di streaming, più del doppio di YouTube Gaming Live nello stesso periodo.

Dal lato degli spettatori Facebook Gaming ha totalizzato 1,29 miliardi di ore guardate rispetto agli 1,13 miliardi di YouTube Gaming Live.

Our Q3 2021 Streaming Industry Report is live!



? @FacebookGaming passes #YouTubeGaming in hours watched



? "Just Chatting" is most-watched category across all platforms



?? YouTube Gaming placing big bets on #streamer acquisition



?? Full report here ??https://t.co/dfIkTgXSyA pic.twitter.com/trZEue5GRG — Streamlabs (@streamlabs) October 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tradizionalmente, YouTube è noto per i contenuti preregistrati, ma è diventato sempre più competitivo con Twitch mentre cerca di attirare i creatori popolari verso la sua piattaforma. TimTheTatman e DrLupo sono stati entrambi menzionati nel report, ed è una strategia che Microsoft aveva provato in precedenza con Mixer. Nomi come Shroud e Ninja non sono stati sufficienti per salvare Mixer, tuttavia, con il servizio che ha indirizzato gli utenti a Facebook Gaming dopo la sua chiusura.

Fonte: Gamespot.