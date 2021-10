Fall Guys e Halo Infinite insieme per un crossover secondo un leak

Lo sviluppatore di Fall Guys, Mediatonic, potrebbe collaborare con Xbox per introdurre skin cosmetiche a tema Halo? Questo è esattamente ciò che sta accadendo se si deve credere a un recente leak.

Fall Guys era stato precedentemente annunciato come in arrivo su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, anche se non è ancora uscito per quelle console. E quale modo migliore per celebrare l'arrivo di Fall Guys sulla piattaforma Xbox con un crossover di Halo?

Secondo il leaker, ci sarà una sorta di contenuto di Halo con Master Chief e altri personaggi del franchise. Resta da vedere che aspetto avrà in pratica, o se vedrà mai la luce del giorno. Detto questo, sono passati mesi da quando Fall Guys è stato annunciato per la prima volta per Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, e c'è anche l'imminente lancio di Halo Infinite a dicembre da considerare.

Halo will be coming to Fall Guys!



costume_event_falcon_01: Master Chief

costume_event_falcon_02: Chieftain

costume_event_falcon_03: Grunt



This will probably be with the Xbox release. — ? Pancake - Fall Guys Leaks ? (@FgPancake) October 9, 2021

Fall Guys è attualmente disponibile su PC e PlayStation 4, ma dovrebbe arrivare sia sulle console di Microsoft che su Nintendo Switch prossimamente.

Fonte: GameReactor