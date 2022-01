Fall Guys ora ha il suo Monopoly

Il popolare Fall Guys sta ottenendo il suo set Monopoly.

Lo sviluppatore Mediatonic ha collaborato con il produttore di Monopoly Hasbro per unire i due giochi. Le immagini pubblicate mostrano il tradizionale tabellone del gioco con diversi ostacoli di plastica attaccati.

Annunciando il set, l'account Twitter di Fall Guys ha confermato che questi ostacoli possono essere utilizzati come parte del gioco.

La Fall Guys Edition di Monopoly è ora disponibile solo negli Stati Uniti e arriverà "presto" nel resto del mondo.

Nel frattempo, non ci sono ancora notizie sulle tanto attese versioni Switch e Xbox di Fall Guys.

Per i fan del Monopoly, invece, vi ricordiamo che esiste anche una versione dedicata ad Animal Crossing New Horizons.

Fonte: Eurogamer.net.