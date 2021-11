Fallout 4 aveva un vault subacqueo in stile Bioshock

Uno degli elementi più interessanti della serie Fallout sono di sicuro i Vault, i rifugi anti atomici utilizzati durante la guerra nucleare tra USA e Cina. Man mano che si esplorano le mappe di gioco, ci si accorge come i vari Vault siano molto diversi da quello di partenza, intrisi di esperimenti sociale in grado di far accapponare la pelle.

Uno di questi Vault in Fallout 4 è purtroppo stato rimosso e come riferito direttamente da Todd Howard, prevedeva un sito sottomarino e un polpo gigante senziente. In una sessione di domande e risposte su Reddit, per celebrare il decimo anniversario di Skyrim, sono ovviamente arrivate domande che con questo non c'entravano nulla. Ma meglio così, perché abbiamo avuto modo di scoprire una chicca e anche di più.

Infatti, si fa riferimento anche al brand Fallout, e quale sarebbe stato il suo nome qualora non si fosse riuscito ad acquisirne i diritti: in un universo parallelo, molti avranno giocato Apocalypse Road, invece che Fallout. Questo era il nome scelto in caso di mancati accordi.

Fonte: rockpapershotgun.com