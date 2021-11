Fallout 5 ha già un concept iniziale ma il gioco è ancora molto lontano

Todd Howard di Bethesda ha spiegato che c'è un'idea di base per Fallout 5, ma non ha rivelato qualsiasi altro dettaglio sul futuro progetto.

Parlando durante un episodio di IGN Unfiltered riguardante principalmente il decimo anniversario di Skyrim, a Todd Howard è stato chiesto se Fallout sia passato nelle mani di altri sviluppatori come accaduto con New Vegas (Obsidian), dato che Bethesda è focalizzata sulla creazione di Starfield e The Elder Scrolls 6.

Howard ha minimizzato questa idea, aggiungendo che c'è un concept provvisorio su cosa potrebbe essere un futuro Fallout 5: "Fallout fa davvero parte del nostro DNA. Abbiamo lavorato con altre persone di tanto in tanto - non posso dire cosa accadrà. Sai, abbiamo un documento su Fallout 5 su cosa vogliamo fare. "

Un "one-pager" è un termine utilizzato per un documento di alto livello che delinea un prodotto o un'idea di business. In termini di videogiochi, un documento simile di solito include un concept ampio per il gioco, la sua trama, i meccanismi previsti, il pubblico di destinazione e le idee. In sostanza, da qualche parte nel Maryland, esiste una visione di Fallout 5.

Ma non aspettatevi che questa idea diventi realtà ancora per un po' di tempo. Howard ha discusso di come gli sarebbe piaciuto accelerare il tempo di sviluppo tra Skyrim e il suo sequel, aggiungendo: "ancora una volta, se potessi far uscire [Fallout 5] - sai , mi piacerebbe trovare un modo per accelerare ciò che stiamo facendo, ma non posso davvero dire oggi quando arriverà."

Howard ha spiegato che gli unici impegni fermi di Bethesda Game Studios in questo momento sono Starfield, seguito da The Elder Scrolls 6 e, con lo sviluppatore che chiarisce che TES6 è ancora lontano, un nuovo Fallout è quasi certamente ancora più lontano.

Fonte: IGN.