Fallout 76 conterà anche sulla collaborazione di Double Eleven per la creazione di nuovi contenuti

Dopo un avvio al limite del disastroso, Bethesda è riuscita a rimettere in piedi Fallout 76, a suon di patch, nuovi contenuti e grosse espansioni. Ma lo sviluppo del titolo è ancora lontano dall'essere concluso, con un piano pluriennale che ora vanta ufficialmente anche il supporto di Double Eleven, studio inglese che vanta ormai una grossa esperienza avendo lavorato a titoli come Minecraft Dungeons, Rust, Limbo e LittleBigPlanet per PS Vita.

A quanto pare il team e al lavoro dal 2020 sulle nuove espansioni di Fallout, di cui alcune usciranno proprio quest'anno. Questo supporto è segno di un successo forse insperato qualche anno fa. Queste le parole del CEO di Double Eleven, Lee Hutchinson:

"È un privilegio avere questa fiducia e poter lavorare su uno dei franchise più iconici nella storia dei videogiochi. Il team che abbiamo messo insieme per lavorare a Fallout 76 è così appassionato della serie, che lavorare con Bethesda è praticamente un sogno che si avvera".

Fonte: Double11.com