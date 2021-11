Fallout 76 diventa 'palcoscenico' del Macbeth di Shakespeare!

La pandemia ha purtroppo decimato un certo numero di industrie negli ultimi due anni. Forse nessuno è stato colpito più duramente di ristoranti e teatri, molti dei quali hanno dovuto chiudere definitivamente i negozi. Così, un gruppo di giocatori ha portato il teatro all'interno di Fallout 76.

The Theatre Company, una compagnia che mette in scena le produzioni di Fallout 76, ha collaborato con il team di machinima Fallout Five-0 per mettere in scena una performance dal vivo del Macbeth di Shakespeare su Twitch. Fallout ha sempre avuto una sorta di aspetto teatrale, soprattutto grazie alla sua tecnologia di gioco retrò-futuristica e alla musica, ma qui siamo a livelli incredibili.

Ad ogni membro della troupe sono stati assegnati compiti specifici, dalla progettazione di un teatro, all'illuminazione e al sound design. La sceneggiatura è stata anche adattata per ottenere il tempo di esecuzione totale inferiore a 40 minuti ed è stata eseguita dal vivo con dialoghi trasmessi tramite chat di prossimità, mentre gli attori hanno eseguito la scena dal vivo. Potete dare uno sguardo all'incredibile coreografia qui di seguito.

"Durante il COVID-19, i cinema di tutto il mondo hanno dovuto chiudere, quindi il nostro gruppo di giocatori di videogiochi amanti del dramma è salito sul palco nel gioco, ha tenuto le prove e si è esibito dal vivo davanti a un pubblico nel gioco e trasmesso in streaming online" ha detto la compagnia. "Questo ci fa capire come le arti sopravvivono durante la crisi: sia nell'Appalachia post-apocalittica, sia durante una pandemia di COVID-19 nella vita reale. Le arti trovano un modo per sopravvivere. Non sono sicuro che il Macbeth di Shakespeare sia mai stato eseguito dal vivo in un videogioco prima, certamente non in Fallout".

Fonte: Eurogamer