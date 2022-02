Fallout 76: presentata l'intera road map del 2022 tra eventi ed espansioni

Bethesda ha pubblicato l'intera road map 2022 per Fallout 76, titolo che vedrà un importante evento pubblico oltre che l'attesissima espansione The Pitt. Diviso in quattro stagioni, l'aggiornamento di primavera introdurrà un nuovo evento stagionale chiamato Invaders From Beyond, un evento in cui i giocatori incontreranno alieni e UFO al fine di ostacolare la loro ricerca distruggendo i sifoni delle onde cerebrali.

L'aggiornamento estivo introdurrà tre nuovi eventi pubblici: Test Your Metal, Eviction Notice e Moonshine Jamboree. L'aggiornamento autunnale introduce Expeditions: The Pitt, che secondo Bethesda è "un modo completamente nuovo di giocare a Fallout 76". L'aggiornamento permetterà per la prima volta ai giocatori di avventurarsi al di fuori degli Appalachi, con in più nuovi NPC e nuove missioni.

Infine, l'aggiornamento invernale, intitolato Nuka-World on Tour, vede un imprenditore portare un roadshow itinerante in Appalachia. Verranno aggiunti nuovi eventi pubblici, incluso il boss della regione, con i giocatori che avranno l'opportunità di esplorare il Nuka-World, il parco a tema della famosa bevanda, già presente in Fallout 4.

Fonte: IGN.com